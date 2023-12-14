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Россиянка втайне от бабушки оформляла на нее кредиты и попала под суд

В Югре женщина получила 700 тыс. рублей, тайно оформляя кредиты на свою бабушку

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Мария Девахина/РИА Новости

В Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа женщину обвинили в краже за кредиты, оформленные на бабушку втайне от нее. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО — Югре.

В январе 2019 года 28-летняя женщина взяла телефон своей бабушки и открыла банковское приложение. После чего внучка неоднократно оформляла кредиты на имя родственницы, а после зачисления денежных средств или снимала их, или приобретала товары по безналичному расчету. Пожилая женщина о происходящем не подозревала.

Таким образом фигурантке дела удалось получить около 700 тыс. рублей. За три эпизода хищения денежных средств в крупном размере ее приговорили к трем годам условного лишения свободы с трехлетним испытательным сроком.

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