Россиянам рассказали, болеют ли кошки простудными заболеваниями

Кошки, как и люди, могут болеть простудными заболеваниями, чаще всего речь идет о вирусной этиологии. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал руководитель ветеринарной клиники доктора Логинова Николай Логинов.

По его словам, животное теоретически может также подхватить респираторную инфекцию от людей, однако на данный момент существует мало научных исследований, подтверждающих это. Чихать коты могут по различным причинам, добавил Логинов.

«Причины бывают самые разнообразные, начиная от обычной пыли, сухого воздуха в помещении, каких-то аллергических реакций и респираторных заболеваний, которые могут вызывать такую симптоматику. Чтобы понять причину, здесь требуется, конечно, врачебное вмешательство, чтобы врач смог бы установить причину и после этого уже лечить не симптом чихания, а снять причину, от чего кошка чихает», — заключил ветеринар.

Американские психологи из Лионского Колледжа и Университета штата Канзас до этого обнаружили, что у домашних кошек есть сотни выражений морды, которые они используют при взаимодействии с другими кошками.

Ранее сообщалось, что домашняя кошка предупредила хозяина о замыкании и спасла от пожара.