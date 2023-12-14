В России передумали запрещать адвокатам призывников подавать жалобы

Госдума приняла во втором чтении законопроект, закрепляющий определение порядка взаимодействия юристов с участниками систем бесплатной юридической помощи за региональными властями. ТАСС пишет, что депутаты одобрили поправку в документ, которая расширяет список представителей призывников.

В изначальной версии документа было указано, что обжаловать в досудебном порядке меры, связанные с явкой в военкомат, могут только призывники или их законные представители, в число которых входят родители или опекуны. При этом, согласно текущему законодательству, такую жалобу могут подавать и полномочные представители призывника, включая адвокатов. Поправкой к закону эту возможность за ними оставили.

Авторами поправки стали депутаты Павел Крашенинников и Андрей Клишас. Они исключили спорный момент из статьи о досудебном порядке подачи жалобы в законе «О воинской обязанности и военной службе».

До этого адвокат Сталина Гуревич раскритиковала запрет юристов в военкоматах и объяснила, почему формулировку «законный представитель» нельзя назвать корректной.

Ранее сообщалось, что в России разрешат проходить срочную службу в ФСБ.