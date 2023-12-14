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Двухлетнего ребенка придавило рухнувшим телевизором

Mash на Мойке: в Ленобласти ребенка придавило рухнувшим телевизором

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

В Приозерске Ленинградской области на ребенка упала тумба со стоявшим на ней телевизором. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

Инцидент произошел в квартире по улице Калинина в Приозерске. Двухлетняя девочка играла в комнате со своим трехлетним братом, в какой-то момент дети задели тумбу, на которой стоял телевизор.

Тяжелая техника рухнула на ребенка и придавила его. Мать вызвала скорую помощь, но медики не смогли спасти пострадавшую.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, известно, что семья девочки оценивается как благополучная, на учете в органах опеки и ПДН не состоит.

Ранее под Пермью в детском саду на ребенка упал шкаф.

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