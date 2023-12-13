В Петербурге произошло возгорание на территории Апраксина двора

В Петербурге пожарные ликвидируют пожар на территории Апраксина двора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление МЧС по региону.
Инцидент произошел в Центральном районе города вечером. Огонь охватил помещение на втором этаже одного из комплексов, пожару присвоили повышенный уровень сложности.
Из помещений эвакуировали 20 человек, информации о пострадавших нет. Данные о разрушениях и площади возгорания также отсутствуют.
К тушению пожара привлечены 28 человек и шесть единиц техники.
Апраксин двор – один из главных исторических торговых центров Петербурга. На данный момент комплекс включает в себя десятки корпусов, где, как правило, продают недорогие товары.
Ранее в Подмосковье загорелся склад на площади более двух тысяч квадратных метров.