В Петербурге произошло возгорание на территории Апраксина двора

В Петербурге пожарные ликвидируют пожар на территории Апраксина двора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление МЧС по региону.

Инцидент произошел в Центральном районе города вечером. Огонь охватил помещение на втором этаже одного из комплексов, пожару присвоили повышенный уровень сложности.

Из помещений эвакуировали 20 человек, информации о пострадавших нет. Данные о разрушениях и площади возгорания также отсутствуют.

К тушению пожара привлечены 28 человек и шесть единиц техники.

Апраксин двор – один из главных исторических торговых центров Петербурга. На данный момент комплекс включает в себя десятки корпусов, где, как правило, продают недорогие товары.

Ранее в Подмосковье загорелся склад на площади более двух тысяч квадратных метров.