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В Госдуме оценили, как поставки яиц из Азербайджана и Турции повлияют на цены

Депутат Гутенев: партии поставляемых из-за рубежа яиц будут небольшими

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Shutterstock

Поставки куриных яиц из Азербайджана и Турции в Россию не станут главной и единственной мерой для регулирования цен на продукцию, сказал «Парламентской газете» председатель Комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев.

Он также отметил, что товарные партии из-за рубежа будут не такими большими.

«Основной упор сейчас делается на создание преференций в виде субсидирования тех инвестиционных проектов, которые направлены на расширение собственной российской производственной базы. Мы связываем нынешнюю ситуацию с тремя факторами: традиционно возросшим предновогодним спросом, общим ажиотажем, связанным с повышением уровня жизни россиян и, к сожалению, небольшим недопроизводством. В обычных условиях оно бы никак не сказалось ни на доступности яйца, ни на его стоимости. Но поскольку на него еще и наложился ажиотажный спрос, возникли вот такие сложности», — отметил парламентарий.

Первый зампред Комитета Госдумы по аграрным вопросам Олег Нилов, в свою очередь, добавил, что импортные яйца из-за особенности логистики не будут дешевле российских. В лучшем случае их цены будут равнозначными, уточнил он.

13 декабря в пресс-службе Министерства сельского хозяйства России сообщили, что в ближайшее время ожидаются первые поставки куриных яиц из Азербайджана и Турции в Россию. По данным ведомства, в результате уже в ближайший месяц прогнозируется стабилизация ценовой динамики.

Ранее правительство обнулило импортные пошлины на яйца.

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