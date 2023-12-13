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В Белгородской области автомобиль с гражданскими подорвался на мине

Губернатор Гладков: в Краснояружском районе машина с людьми подорвалась на мине

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Антон Вергун/РИА Новости

Автомобиль с мирными жителями подорвался на мине в Краснояружском районе Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, ЧП произошло в районе хутора Высокий. В результате инцидента пострадали три человека, заявил глава области.

«Три человека пострадали: у одного мужчины частичная ампутация нижних конечностей, у второго — закрытая черепно-мозговая травма», — написал он.

Как указал чиновник, бригады медицины катастроф доставляют раненых в городскую больницу №2 города Белгорода.

Он также сообщил, что еще один пострадавший был госпитализирован в Краснояружскую центральную районную больницу. У него выявлено сотрясение мозга.

12 декабря Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли в Белгородской области шесть сел.

Ранее сообщалось, что военный из Ростова Великого подорвался на мине в Брянской области. В ЧП также пострадали сослуживцы мужчины.

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