В Белгородской области автомобиль с гражданскими подорвался на мине

Автомобиль с мирными жителями подорвался на мине в Краснояружском районе Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, ЧП произошло в районе хутора Высокий. В результате инцидента пострадали три человека, заявил глава области.

«Три человека пострадали: у одного мужчины частичная ампутация нижних конечностей, у второго — закрытая черепно-мозговая травма», — написал он.

Как указал чиновник, бригады медицины катастроф доставляют раненых в городскую больницу №2 города Белгорода.

Он также сообщил, что еще один пострадавший был госпитализирован в Краснояружскую центральную районную больницу. У него выявлено сотрясение мозга.

12 декабря Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли в Белгородской области шесть сел.

Ранее сообщалось, что военный из Ростова Великого подорвался на мине в Брянской области. В ЧП также пострадали сослуживцы мужчины.