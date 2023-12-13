В Белгородской области автомобиль с гражданскими подорвался на мине

Автомобиль с мирными жителями подорвался на мине в Краснояружском районе Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, ЧП произошло в районе хутора Высокий. В результате инцидента пострадали три человека, заявил глава области.
«Три человека пострадали: у одного мужчины частичная ампутация нижних конечностей, у второго — закрытая черепно-мозговая травма», — написал он.
Как указал чиновник, бригады медицины катастроф доставляют раненых в городскую больницу №2 города Белгорода.
Он также сообщил, что еще один пострадавший был госпитализирован в Краснояружскую центральную районную больницу. У него выявлено сотрясение мозга.
12 декабря Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли в Белгородской области шесть сел.
Ранее сообщалось, что военный из Ростова Великого подорвался на мине в Брянской области. В ЧП также пострадали сослуживцы мужчины.