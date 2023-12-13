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Иномарка протаранила здание мэрии Благовещенска

В Благовещенске автомобиль протаранил здание мэрии

В Благовещенске автомобиль Honda Fit врезался в здание городской мэрии. О происшествии сообщило местное издание «Порт Амур».

По данным журналистов, администрация Благовещенска в данный момент устанавливает ущерб, причиненный зданию и фонарям, которые задел водитель иномарки. Именно виновнику ДТП придется заплатить за ремонт, отметили чиновники.

Как сообщил портал Amur.life, за рулем Honda находилась 25-летняя девушка. По словам очевидцев аварии, ее машина застряла в сугробе, и водитель пыталась выехать то вперед, то назад. В процессе под педаль газа попал коврик, после чего авто резко поехало вперед, снося газонные светильники, и протаранило мэрию.

Уточняется, что перед зданием городской администрации находились пешеходы, которых девушке удалось обогнуть, поэтому никто не пострадал.

До этого сообщалось об аварии в Екатеринбурге, где машина марки SsangYong врезалась в трамвай, не предоставив ему преимущество на дороге.

Ранее стало известно о происшествии в Москве, где местный житель на Volkswagen вылетел с четвертого этажа парковки, сдавая назад.

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