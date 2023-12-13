Специалисты по кибербезопасности проконтролируют розыгрыш новогоднего лотерейного тиража

За честностью проведения тиража года «Русского лото» — «Новогоднего миллиарда», который состоится 1 января 2024 года в прямом эфире телеканала «НТВ», будет следить не только независимая тиражная комиссия, но и профессионалы в области кибербезопасности — эксперты компании F.A.C.C.T. Об этом сообщили в пресс-службе «Столото».

Представители компании F.A.C.C.T., специализирующейся на исследовании высокотехнологичной преступности и защите от кибератак, удостоверятся в том, что в розыгрыше «Новогоднего миллиарда» примут участие только проданные билеты с зарегистрированными игровыми комбинациями.

Параллельно со стороны организатора лотереи «Русское лото» — Минспорта РФ, а также независимой тиражной комиссии и Федеральной налоговой службы РФ будут осуществляться традиционные меры контроля, применяемые для всех розыгрышей лотерей, распространяемых «Столото».

В праздничном, 1526-м тираже «Русского лото» разыграют главный приз в размере 1 млрд рублей.

В «Столото» сообщили, что главный приз с вероятностью более 60% достанется одному человеку, но может случиться, что его разделят поровну двое или более победителей. Кроме того, будут разыгрываться 100 призов по 1 млн рублей, а также другие денежные призы. Всего будет разыграно более 2 млрд рублей.

«Соблюдение принципов случайности формирования выигрышной комбинации и равновероятности выигрыша для каждого участвующего в лотереях билета — залог их успешного существования рука об руку с человечеством уже много сотен лет», — заявил руководитель центра развития обеспечения проведения лотерей «Столото» Анатолий Лиздунов.

Гендиректор компании F.A.C.C.T. Валерий Баулин рассказал, что результат проверки по традиции будет объявлен в прямом эфире шоу «Новогодний миллиард».