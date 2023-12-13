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В Госдуме призвали ввести ограничение на стоимость такси в плохую погоду

Депутат Милонов предложил установить максимальную цену на такси в непогоду

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

В России необходимо ввести максимальную стоимость на услуги такси во время неблагоприятных или экстремальных погодных условий, считает депутат Госдумы Виталий Милонов. Свое предложение он направил министру транспорта РФ Виталию Савельеву, передает RT со ссылкой на копию обращения.

На большей части территории России осенью и зимой наблюдаются обильные осадки и непогода, что провоцирует повышение цен на такси, напомнил Милонов. В качестве примера он привел недавние рекордные осадки в Москве и других регионах, когда взлетели цены на такси.

«Вместо привычных нескольких сотен рублей за поездку стоимость услуг составляла несколько тысяч. Неожиданное подорожание такси стало шоком для людей, услуги стали многим не по карману», — заявил депутат, подчеркнув, что в России такси давно уже перестало быть роскошью и стало ежедневным способом передвижения.

Для многих россиян услуги такси необходимы, к примеру, чтобы добраться до метро, железной дороги, добавил Милонов. Он призвал Савельева ввести ограничение стоимости на услуги аккредитованных перевозчиков такси во время непогоды.

«Очевидно, что такие меры не будут противоречить рыночным принципам ценообразования», — считает депутат.

Напомним, в конце ноября и в начале декабря в Москве резко росла стоимость такси на фоне снегопадов. Так, 27 ноября за 25-минутную поездку в такси жители отдавали 1,6 тыс. рублей, а в отдельных районах — 1 тыс. рублей за 8-минутную поездку. 4 декабря на фоне мощного снегопада стоимость такси выросла в 1,5-2 раза.

Ранее в Госдуме россиян предупредили, что цены на такси в стране продолжат расти из-за кризиса в отрасли.

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