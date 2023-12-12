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Россиянам рассказали, как не заболеть под Новый год и после него

Врач Тимаков: прививки помогут защититься от гриппа, кори и коклюша

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В России в январе 2024 года ожидается пик гриппа, также зафиксированы вспышки кори, активизировался коклюш. О том, как не заболеть на Новый год и после него, kp.ru рассказал врач-вакцинолог, кандидат медицинских наук, главврач одного из медицинских центров Евгений Тимаков.

По словам эксперта, для защиты от данных инфекций помогут прививки.

«Конечно, от гриппа давно пора уже было привиться (по-хорошему — в сентябре-октябре)», — сказал он.

Тем, кто еще не сделал прививку от данного заболевания, врач советует сделать это сейчас. Помимо этого, он призвал вакцинироваться от пневмококка, потому что, по статистике, до 76% случаев внебольничных пневмоний у взрослых россиян приходятся на пневмококковую инфекцию. Проходить ревакцинацию от коклюша Тимаков рекомендует раз в 10 лет. После вакцинации от кори в детстве иммунитет у некоторых граждан сохраняется пожизненно, у других — нет, продолжил эксперт.

«Поэтому я советую единожды ревакцинироваться от кори всем своим пациентам в возрасте от 25 лет и старше, — заключил вакцинолог.

Врач-терапевт «Клиники Фомина» Олеся Набокова до этого рассказала «Газете.Ru», что прививку от гриппа стоит делать в любое время, даже в период роста заболеваемости.

Ранее главный санитарный врач Москвы оценила, стоит ли делать прививку от гриппа детям.

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