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Польские дальнобойщики вновь перекрыли дорогу на Украину

ТСН: польские перевозчики снова перекрыли дорогу в сторону Украины

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Yan Dobronosov/Reuters

Польские дальнобойщики снова перекрыли трассу в сторону Украины под предлогом сломавшейся фуры. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН.

«Украинские водители сообщают, что их не пропускают под предлогом того, что фура, которой перегорожен путь, сломалась», — говорится в Telegram-канале телеканала.

По данным СМИ, речь идет о дороге у контрольно-пропускного пункта «Дорогуск — Ягодин», который протестующим пришлось разблокировать 11 декабря по требованию польских властей. Телеканал сообщает со ссылкой на очевидцев, что перевозчики нарочно притащили фуру для блокировки трассы, а полиция «стоит и ничего не делает».

Забастовка польских дальнобойщиков с перекрытием движения транспорта на границе с Украиной началась 6 ноября.

6 декабря сообщалось, что Украина подготовила ряд предложений Польше по разблокировке границы. О чем именно шла речь, осталось неизвестным, однако основное требование польских перевозчиков — возобновление выдачи Евросоюзом разрешений украинским перевозчикам — в Киеве категорически отвергают.

Ранее в Словакии заявили о продолжении блокады на границе с Украиной.

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