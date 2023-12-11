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В МВД опровергли новости о поножовщине в школе под Волгоградом

МВД: школьник с ножом ни на кого не нападал в школе под Волгоградом

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Shutterstock

В полиции Волгоградской области рассказали ТАСС об инциденте в школе Иловлинского района, в которой якобы произошла поножовщина.

По данным МВД, в ряде Telegram-каналов и СМИ распространили данные о нападении школьника с ножом на одноклассницу, но эта информация не соответствует действительности. В полиции подтвердили, что ученик пятого класса принес в учебное заведение нож. Однако, по версии силовиков, в ход мальчик его не пускал, а просто похвастался холодным оружием перед друзьями, не вступая ни с кем в конфликт.

После случившегося в отношении матери школьника составили административный протокол по факту ненадлежащего воспитания несовершеннолетнего сына.

Глава Иловлинского района Иван Гель также в разговоре с журналистами опроверг факт поножовщины.

До этого сообщалось о происшествии в Волгограде, где подростки избили прохожего ногами и отобрали у него пакет с продуктами.

Ранее житель Волгограда расправился со знакомым из-за невозвращенного долга.

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