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В Финляндии продлили срок задержания экс-командиру ДШРГ «Русич»

Yle: экс-командиру ДШРГ «Русич» Петровскому продлили срок задержания в Финляндии

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Суд в Финляндии продлил срок задержания экс-командиру ДШРГ «Русич», гражданину России Воиславу Тордену (известному также как Ян Петровский). Об этом со ссылкой на источники сообщил финский портал Yle.

«Продлен срок задержания россиянина Воислава Тордена, подозреваемого в террористических преступлениях на Украине. Районный суд решил скрыть личность задержанного, однако, по информации журналистов, разбирательство касалось конкретно Тордена», — утверждает издание.

Продления срока задержания Петровского ранее потребовали финские пограничники, которые сослались на правила миграционного законодательства.

Воислава Тордена задержали в Финляндии в июле 2023 года. В начале октября Украина запросила экстрадицию россиянина. Торден, опасаясь пыток и жестокого обращения со стороны украинских правоохранительных органов, запросил убежище в Финляндии. В декабре верховный суд страны отказал в экстрадиции Петровского. Подробности — в материале «Газеты.ru».

Ранее российские дипломаты получили консульский доступ к задержанному в Финляндии Петровскому.

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