«Жутко холодно»: пациенты нижегородской детской больницы рассказали, что замерзают

Жительница Нижнего Новгорода пожаловалась на холод в Первой городской детской клинической больнице областного центра. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижний Новгород БЕЗ ЦЕНЗУРЫ».

По словам женщины, ее с трехлетнем ребенком положили в педиатрическое отделение для обследования почек.

«В отделении жутко холодно, спим в одежде, под двумя одеялами, на окнах лед. Их можно использовать в качестве холодильника», — рассказала мать маленького пациента.

По словам женщины, через некоторое время пребывания в больнице дети заболевают еще сильнее, а к ним присоединяются взрослые.

Нижегородка отметила, что и она, и ее ребенок подхватили вирус, а диагноз, связанный с заболеванием ребенка, врачи поставить не успели, так как их отправили лечиться домой.

Ранее жительница Тульской области пожаловалась на условия в инфекционном отделении детской больницы Новомосковска.