Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Уехавших из РФ адвокатов предложили лишать профессионального статуса

Минюст предложил лишать адвоката статуса за переезд из России

close
100%
Bulkin Sergey/Global Look Press

Российские адвокаты могут лишиться своего статуса при переезде на постоянное место жительства за пределы страны. Соответствующие изменения в закон об адвокатуре предложил Минюст РФ, сообщает РИА Новости.

«Поправками предлагается ввести еще одно основание для прекращения статуса адвоката советом адвокатской палаты. В частности, это выезд адвоката на постоянное местожительство либо на срок более одного года за пределы Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

В Минюсте пояснили, что поправки не затронут тех адвокатов, которые выехали для сопровождения членов семьи, прохождения лечения, «выполнения трудовых обязанностей органами государственной власти или российскими организациями», а также по другим уважительным причинам.

О том, что правительство РФ захотело лишать статуса адвокатов, покинувших Россию, «Коммерсантъ» писал в середине октября. В кабмине полагают, что адвокаты, которые уехали в том числе в недружественные страны, продолжают вести свою деятельность. Тем самым они могут подорвать доверие к институту адвокатуры.

В Минюсте также отмечали, что изменения не коснутся тех юристов, которые покидают РФ по уважительным причинам.

Ранее юрист назвал дискриминацией предложение лишать статуса уехавших из РФ адвокатов.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами