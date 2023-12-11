Уехавших из РФ адвокатов предложили лишать профессионального статуса

Российские адвокаты могут лишиться своего статуса при переезде на постоянное место жительства за пределы страны. Соответствующие изменения в закон об адвокатуре предложил Минюст РФ, сообщает РИА Новости.

«Поправками предлагается ввести еще одно основание для прекращения статуса адвоката советом адвокатской палаты. В частности, это выезд адвоката на постоянное местожительство либо на срок более одного года за пределы Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

В Минюсте пояснили, что поправки не затронут тех адвокатов, которые выехали для сопровождения членов семьи, прохождения лечения, «выполнения трудовых обязанностей органами государственной власти или российскими организациями», а также по другим уважительным причинам.

О том, что правительство РФ захотело лишать статуса адвокатов, покинувших Россию, «Коммерсантъ» писал в середине октября. В кабмине полагают, что адвокаты, которые уехали в том числе в недружественные страны, продолжают вести свою деятельность. Тем самым они могут подорвать доверие к институту адвокатуры.

В Минюсте также отмечали, что изменения не коснутся тех юристов, которые покидают РФ по уважительным причинам.

Ранее юрист назвал дискриминацией предложение лишать статуса уехавших из РФ адвокатов.