Охотники провели в тайге трое суток в 40-градусный мороз

Трое жителей Миасса едва не замерзли, отправившись на охоту в район хребта Уреньги в 40-градусный мороз. Об этом сообщает поисково-спасательная служба Челябинской области.

Трое мужчин отправились на охоту на снегоходе в Челябинской области 6 декабря, из-за сильного мороза у них перестал заводиться снегоход, затем отказала бензопила, без которой невозможна заготовка дров. Сотовая связь в местности не работала.

За помощью отправился один из охотников, оставив на Уреньге 70-летнего и 66-летнего товарищей, мужчина прошел 20 километров по тайге и смог добраться до егеря Семибратского участка, который и вызвал спасателей.

Охотников нашли в районе урочища Юрак 9 декабря, в 20 километрах от села Плотинка, а спустя четыре часа эвакуировали их в ближайшие поселок.

Ранее россиянин без обуви и перчаток провел почти сутки в тайге в 20-градусный мороз.