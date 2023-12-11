Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Охотники провели в тайге трое суток в 40-градусный мороз

В Миассе спасли охотников, которые провели трое суток в тайге в мороз

close
100%
Поисково-спасательная служба Челябинской области

Трое жителей Миасса едва не замерзли, отправившись на охоту в район хребта Уреньги в 40-градусный мороз. Об этом сообщает поисково-спасательная служба Челябинской области.

Трое мужчин отправились на охоту на снегоходе в Челябинской области 6 декабря, из-за сильного мороза у них перестал заводиться снегоход, затем отказала бензопила, без которой невозможна заготовка дров. Сотовая связь в местности не работала.

За помощью отправился один из охотников, оставив на Уреньге 70-летнего и 66-летнего товарищей, мужчина прошел 20 километров по тайге и смог добраться до егеря Семибратского участка, который и вызвал спасателей.

Охотников нашли в районе урочища Юрак 9 декабря, в 20 километрах от села Плотинка, а спустя четыре часа эвакуировали их в ближайшие поселок.

Ранее россиянин без обуви и перчаток провел почти сутки в тайге в 20-градусный мороз.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами