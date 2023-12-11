Генконсульство КНР во Владивостоке снизило стоимость оформления виз в Китай

Генеральное консульство КНР во Владивостоке снизило стоимость оформления виз в Китай. Об этом сообщает агентство международного сотрудничества Приморья.

С 11 декабря 2023 года однократная виза будет стоить 2500 рублей, что на 800 рублей меньше, чем текущая цена.

Снижение цен связано с желанием создать более благоприятные условия для поездок иностранных граждан в Китай с 11 декабря 2023 года по 31 декабря 2024 года.

Отмечается, что на заявки на визы, поданные до 11 декабря, будут применяться прежние тарифы.

Кроме того, Генеральное консульство КНР во Владивостоке также отменило предварительную запись на прием для получения визы, что упрощает процедуру получения документа.

1 декабря стало известно, что Китай отменил для москвичей запись на получение виз. В сообщении сказано, что заявители должны заполнить анкеты онлайн на сайте, а при походе в центр достаточно иметь при себе документы в распечатанном виде.

В визовых центрах Китая в Санкт-Петербурге система по оформлению виз без предварительной записи действует с 13 ноября.

Ранее был составлен портрет среднестатистического покупателя китайского автомобиля в РФ.