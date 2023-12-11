Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Россию разрешили поставлять яйца из Турции

Россельхознадзор разрешил поставки яиц в Россию из Турции

close
100%
Shutterstock

В Россельхознадзоре заявили, что служба разрешила поставки яиц в Россию с 17 турецких предприятий. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В публикации отмечается, что ввоз будет осуществляться после проведения отбора проб на содержание вредных и запрещенных веществ в рамках мониторинга.

В Россельхознадзоре подчеркнули, что с 23 ноября службой была открыта возможность импорта яиц с четырех других турецких предприятий.

До этого стало известно, что в российском Белгороде жители с 5:00 занимают очередь за дешевыми куриными яйцами в магазине на Южной ярмарке.

Как пояснили в городской мэрии, куриные яйца подорожали по всей стране из-за роста стоимости корма птицы, оборудования, упаковки и хранения. Но такой ответ не устроил местных граждан и они начали массово возмущаться ситуацией.

«Почему яйца стоят дороже киви, бананов, грейпфрутов, а ведь их везут из-за границы», — недоумевают белгородцы.

Накануне Telegram-канал «Подъем» сообщал об огромных очередях в Белгороде за недорогими куриными яйцами. Причиной ажиотажа стала сельскохозяйственная ярмарка товаров местных производителей.

Ранее сообщалось, что магазинам могут разрешить бесплатно раздавать продукты.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами