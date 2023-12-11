В Россию разрешили поставлять яйца из Турции

В Россельхознадзоре заявили, что служба разрешила поставки яиц в Россию с 17 турецких предприятий. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В публикации отмечается, что ввоз будет осуществляться после проведения отбора проб на содержание вредных и запрещенных веществ в рамках мониторинга.

В Россельхознадзоре подчеркнули, что с 23 ноября службой была открыта возможность импорта яиц с четырех других турецких предприятий.

До этого стало известно, что в российском Белгороде жители с 5:00 занимают очередь за дешевыми куриными яйцами в магазине на Южной ярмарке.

Как пояснили в городской мэрии, куриные яйца подорожали по всей стране из-за роста стоимости корма птицы, оборудования, упаковки и хранения. Но такой ответ не устроил местных граждан и они начали массово возмущаться ситуацией.

«Почему яйца стоят дороже киви, бананов, грейпфрутов, а ведь их везут из-за границы», — недоумевают белгородцы.

Накануне Telegram-канал «Подъем» сообщал об огромных очередях в Белгороде за недорогими куриными яйцами. Причиной ажиотажа стала сельскохозяйственная ярмарка товаров местных производителей.

Ранее сообщалось, что магазинам могут разрешить бесплатно раздавать продукты.