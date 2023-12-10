В ВОЗ назвали ситуацию со здравоохранением в Газе катастрофической

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус в ходе заседания совета по чрезвычайным ситуациям назвал ситуацию со здравоохранением в секторе Газа катастрофической. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, сейчас в анклаве условия идеальны для распространения смертельных заболеваний.

«В целом потребности в здравоохранении (в секторе Газа. — «Газета.Ru») резко возросли, а возможности системы здравоохранения сократились до одной трети от того, что было раньше», — поделился Гебрейесус.

До этого Гебрейесус говорил, что у него нет слов, чтобы описать гуманитарную ситуацию в секторе Газа.

2 декабря команда специалистов ВОЗ посетила больницу Нассар на юге сектора Газа. В ней находится тысяча пациентов, что в три раза больше допустимого количества людей. По его словам, условия для оказания медицинской помощи там немыслимы.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по итогам заседания форума Союз для Средиземноморья в Барселоне, говоря об обстановке в зоне палестино-израильского конфликта, называл бессмысленным предоставление гуманитарной помощи тем, кого завтра может не быть.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.