Очередной спецборт МЧС доставил в Москву эвакуированных из сектора Газа россиян

Спецборт МЧС доставил в аэропорт Домодедово еще 100 эвакуированных из сектора Газа россиян и членов их семей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России, передает ТАСС.

«Самолет Ил-76 МЧС России с группой российских граждан и членами их семей, эвакуированных из сектора Газа, приземлился в аэропорту Домодедово. Очередной спецборт МЧС России доставил еще 100 наших соотечественников», — сообщили в ведомстве.

6 декабря официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что в течение месяца из сектора Газа удалось вывезти 898 российских граждан и членов их семей, работа в этом направлении продолжается.

До этого РИА Новости со ссылкой на пограничную службу Газы сообщило, что около 300 человек, в том числе двое россиян, 6 декабря покинут анклав после получения разрешения на выезд. Касательно россиян, это дети 2017 и 2007 года рождения.

5 декабря спецборт МЧС России доставил еще 120 эвакуируемых из Газы россиян и членов их семей в Москву.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.