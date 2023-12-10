В новом графике РЖД стало больше поездов по России и в СНГ

РЖД ввел новый график движения поездов, где больше электричек, поездов по России и странам СНГ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Российские железные дороги» ежегодно вводят новый график движения поездов во второе воскресенье декабря», — уточнили в сообщении.

Он заработал в 0:00 мск 10 декабря и будет действовать до 8 декабря 2024 года.

Согласно новому расписанию, начинают курсировать 614 пар поездов дальнего следования (на 16 больше, чем в прежнем графике). Число двухэтажных составов выросло до 31 пары на 23 маршрутах. В их числе: Москва — Адлер, Москва — Имеретинский Курорт, Уфа — Имеретинский Курорт, Москва — Чебоксары.

Новый график дополнили 56 поездов в международном сообщении — с Белоруссией и странами Средней Азии. Среди новых турпоездов: «К горам и термам», «Жигулевские выходные», «Владивостокские истории» и другие.

7 декабря стало известно, что на Черноморском побережье полностью восстановили движение поездов после шторма.

Ранее эксперты туротрасли назвали самые популярные у россиян зарубежные направления.