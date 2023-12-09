Суд в Брянске продлил задержание отца стрелявшей школьницы

Советский суд в Брянске продлил до 72 часов задержание Дмитрия Афанаскина — отца школьницы, которая открыла стрельбу в городской гимназии. Об этом сообщает ТАСС.

«Продлить срок задержания на срок не более 72 часов», — заявил судья.

До этого стало известно, что суд в подтвердил возбуждение второго уголовного дела в отношении Афанаскина за доведение до самоубийства несовершеннолетней дочери. Ранее против него было возбуждено дело о небрежном хранении оружия. Его дочь украла охотничье ружье «Бекас-3» 16-го калибра пришла с ним в школу и открыла стрельбу по одноклассникам, погибли два человека, в том числе она сама.

9 декабря стало известно, что задержана заместитель директора гимназии № 5 Лариса Католикова, которая отвечала за административно-хозяйственную работу в школе. Ей грозит до семи лет тюрьмы по статье «Халатность».

Ранее сообщалось, что законопроект о буллинге в школе обсудят в Госдуме до конца года.