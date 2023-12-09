В Петербурге американца обвинили в реабилитации нацизма

Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге задержали мужчину с двойным гражданством (РФ и США) по подозрению в реабилитации нацизма, сообщает Telegram-канал Baza.

«В питерском отеле задержан гражданин США, обвиняемый в реабилитации нацизма», — указывается в публикации.

Согласно информации канала, в прошлом году Юрий Малев опубликовал в интернете провокационные изображения с Георгиевской лентой, дополнив их оскорбительной подписью. Картинки не понравились 86-летней пенсионерке из Северной столицы и она заявила в полицию.

«На Малева возбудили уголовное дело по статье «реабилитация нацизма», — говорится в сообщении.

До этого суд отправил певца Шарлота под арест. Ему грозит до шести лет лишения свободы по делам о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. На суде певец прочитал стихотворение собственного сочинения, в котором попросил прощения у русского народа.

Ранее в России обвинили Германию в реабилитации нацизма.