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Россиянка обожглась жидким азотом во время кулинарного шоу

«78.ru»: в Петербурге женщина получила ожоги во время кулинарного шоу

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FotograFFF/Shutterstock

В Петербурге в школе кулинарии женщина получила химический ожог жидким азотом во время шоу. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в кулинарной школе на набережной реки Мойки, в травмпункт обратилась 39-летняя жительница Петербурга.

Женщина сообщила, что во время кулинарного шоу, бармен разлил на стол слишком много жидкого азота, часть вещества попала на тело пострадавшей. У петербурженки диагностировали химические ожоги.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее ребенок попал в реанимацию с химическими ожогами, проглотив кристаллы марганцовки.

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