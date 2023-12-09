Россиянка обожглась жидким азотом во время кулинарного шоу

В Петербурге в школе кулинарии женщина получила химический ожог жидким азотом во время шоу. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в кулинарной школе на набережной реки Мойки, в травмпункт обратилась 39-летняя жительница Петербурга.

Женщина сообщила, что во время кулинарного шоу, бармен разлил на стол слишком много жидкого азота, часть вещества попала на тело пострадавшей. У петербурженки диагностировали химические ожоги.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее ребенок попал в реанимацию с химическими ожогами, проглотив кристаллы марганцовки.