В аэропортах Москвы отменены и задерживаются десятки рейсов

Тридцать четыре авиарейса отменены или задерживаются на прилет и вылет в аэропортах Москвы. Это следует из данных онлайн-табло аэропортов столичного региона в сервисе «Яндекс Расписания».

По информации на 08:55 (мск), в аэропорту Шереметьево задерживаются девять рейсов. В Домодедово 15 рейсов задерживаются, еще два отменены, во Внуково задерживаются 8 рейсов.

Задержки до двух часов являются обычными для аэропортов. При этом все московские аэропорты — всепогодные, поэтому изменение в расписании, как правило, бывает незначительным.

4 декабря сообщалось, что в столичных аэропортах отменили или задержали более 70 рейсов.

3 декабря во Внуково, Домодедово и Шереметьево на фоне снегопада были отменены 15 рейсов. Во Внуково были задержаны шесть рейсов и еще два отменены, в Домодедово — три рейса были задержаны и еще два отменены. В Шереметьево задержали шесть рейсов.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.