Юный екатеринбуржец пошел в школу и пропал

В Екатеринбурге 15-летний подросток пошел в школу и исчез. Об этом сообщает УМВД по городу.

По информации ведомства, школьник пропал 7 декабря по пути в школу. До сих пор местоположение подростка неизвестно. На поиски несовершеннолетнего ориентировали личный состав полиции Екатеринбурга.

Пропавшему на вид 15-16 лет. У подростка плотное телосложение, а рост составляет 170 сантиметров. Темные волосы, короткая стрижка.

Сообщается, что на момент исчезновения он был одет в черные куртку, вязаную шапку и спортивные брюки. Сзади на куртке большая надпись «PARIS» белыми буквами. На ногах у несовершеннолетнего были темно-синие кроссовки на шнуровке.

Ранее в Екатеринбурге по пути в школу пропали мать и двое детей.