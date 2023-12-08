Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Финляндии обнаружили ранее не встречавшийся в стране вид крупных тараканов

Yle: в Финляндии обнаружили новый для страны вид крупных тараканов

close
100%
ФГБУ «Сочинский национальный парк»

В Финляндии обнаружили ранее не встречавшийся вид крупных тараканов. Об этом пишет Yle.

Согласно пресс-релизу Университета Оулу, в начале декабря в районе города был обнаружен таракан длиной более трех сантиметров. Отмечается, что данный вид насекомых имеет блестящий темно-коричневый цвет и до этого он не встречался в Финляндии. Предположительно, тараканы могли попасть в страну в результате транспортировки международных грузов.

Руководитель университета Марко Мутанену отметил, как и другие виды, дымный таракан может спровоцировать антисанитарные условия, распространять болезни и вызывать аллергические симптомы и астму.

До этого журналист-исследователь в области биотехнологий грибов Брайан Ловетт провел исследование, согласно которому тараканы смогли выжить в момент падения астероида, образовавшего на побережье современной Мексики кратер Чиксулуб и уничтожил динозавров 66 миллионов лет назад.

По данным исследователей, в момент падения метеорита поверхность земли сильно нагрелась. В результате тараканам было некуда бежать, но за счет своего плоского тела они смогли спрятаться в крошечных трещинах почвы, когда температура достигла критических значений.

Ранее вымерший 80 лет назад таракан был вновь найден в Австралии.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами