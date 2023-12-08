США ввели санкции против полицейского из Москвы

В Госдепартаменте США заявили, что администрация президента Соединенных Штатов ввела визовые санкции против московского полицейского Ивана Рябова за приписываемое ему нарушение прав человека во время демонстраций. Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении Госдепа отмечается, что Рябов является сотрудником братеевского отдела полиции в Москве, он был включен в санкционный список за причастность к грубым нарушениям прав человека.

По версии американского внешнеполитического ведомства, речь идет о действиях сотрудника правоохранительных органов в отношении демонстрантов, протестовавших против проведения Россией боевых действий на территории Украины.

До этого Минфин США внес в санкционные списки по борьбе с терроризмом и киберпреступностью шесть физических и девять юрлиц, в числе которых двое россиян.

Согласно сообщению минфина США, Вашингтон ввел санкции против граждан Йемена, Ливана и Сирии, а также ливанца, у которого, по версии ведомства, есть гражданство России, Сирии и Турции.

Ранее США расширили список антироссийских санкций.