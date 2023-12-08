Украине потребовались аварийные поставки электричества из Румынии и Польши

Из-за рекордно высокого энергопотребления Украина вынуждена второй день подряд запрашивать аварийную помощь из Румынии и Польши. Об этом сообщает Telegram-канал национальной энергетической компании «Укрэнерго».

«Во избежание отключений и для поддержания баланса в энергосистеме диспетчерский центр «Укрэнерго» вынужден сегодня снова привлечь аварийную помощь от операторов системы передачи электроэнергии Румынии и Польши (…) мощностью 400 МВт», — говорится в сообщении компании.

По данным «Укрэнерго», 7 декабря в энергосистеме Украины отмечался рекордно высокий уровень потребления электроэнергии в текущем отопительном сезоне. 8 декабря нагрузка на сети не спадала.

8 декабря «Укрэнерго» призвала бизнес экономить электроэнергию из-за дефицита генерации.

7 декабря на Украине зафиксировали дефицит электричества из-за похолодания.

Ранее на Украине сотни населенных пунктов остались без света из-за непогоды.