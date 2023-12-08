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Психолог выступила против введения обязательных уроков труда в школах

Психолог Корчагина: вводить обязательные уроки труда в школах неправильно

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Кирилл Каллиников/ РИА Новости

В российских школах нет необходимости вводить обязательные уроки труда, потому что умение шить и пользоваться молотком может пригодиться не всем. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала психолог Ирина Корчагина.

По ее мнению, у школьников должна быть возможность выбора.

«Труды на уроке, если, допустим, ваш сын учится в музыкальной школе, для него труд — это просто катастрофа, ему молотком по пальцу дадут. Нам очень важна сейчас дифференциация. Для кого-то русский язык — катастрофа, но предполагается, что мы будем говорить на русском, должна быть грамотной наша речь. Я не обязана прибивать молотком стенки и готовить, я сегодня не обязана, а говорить я обязана», — подчеркнула Корчагина.

В декабре депутаты Госдумы внесли в законопроект об ограничении использования телефонов в школах поправку, согласно которой обязательные уроки труда в российской начальной и средней школе могут появиться уже с 1 сентября 2024 года. Также в законопроекте появилась поправка о запрете использования телефонов в любых целях, даже образовательных.

Ранее россияне ответили, пригодились ли им уроки труда в школе.

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