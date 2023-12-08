В Европе зафиксировали резкий рост случаев венерических заболеваний

Резкий рост зарегистрированных случаев инфекций, передающихся половым путем (ИППП), наблюдается в 27 странах Европейского союза (ЕС). Эти данные опубликованы в докладе Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

В организации отметили, что прежде всего наблюдается рост случаев диагностирования хламидиоза, гонореи и венерической лимфогранулемы (ЛГВ). По словам экспертов, подобная тенденция может в будущем вызвать серьезные последствия для общественного здравоохранения.

«Этот рост аналогичен увеличению числа случаев сифилиса, о которых ранее сообщал ECDC, и иллюстрирует 10-летнюю тенденцию роста заболеваемости ИППП по всей Европе», — говорится в сообщении.

Там отмечается, что в период пандемии COVID-19 наблюдалось снижение числа случаев инфекций, передающихся половым путем, вероятно, из-за изменений в доступе к тестированию и уменьшение социального общения.

До этого команда ученых из Мельбурнского центра сексуального здоровья выяснила, что гонореей можно заразиться через поцелуи.

Ранее были опубликованы результаты исследования, которое показало, как часто россияне сдают анализы на половые инфекции.