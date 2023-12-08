Пациентка получила огнестрельное ранение ягодиц во время прохождения МРТ

В США женщина получила огнестрельное ранение ягодиц во время прохождения МРТ, пишет Independent.

Как пишут СМИ, это произошло из-за того, что пациентка пыталась скрыть от врачей, что у нее с собой пистолет. Медики, не подозревая об этом, начали проводить процедуру и услышали хлопок. Оказалось, оружие притянулось к магниту и произвело единственный выстрел. Пуля попала американке в правую ягодицу.

«Пациентка была осмотрена врачом на месте», — говорится в заявлении.

В отчете также говорится, что перед тем, как начать обследование, женщина ответила в анкете, что у нее нет с собой металлических или запрещенных элементов.

Сама пострадавшая не прокомментировала ситуацию. Сообщается, что ее ранение носило легкий характер.

Ранее в США женщину парализовало после укуса комара. По словам врачей, она заразилась лихорадкой Западного Нила.