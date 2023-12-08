В Калининграде хирурги провели операцию на сердце у семидневного младенца

В Калининграде младенцу провели коррекцию врожденного порока сердца. Об этом сообщает Федеральный Центр высоких медицинских технологий в соцсетях.

Спустя четыре дня после рождения, у мальчика обнаружили шумы в сердце. Уже на следующий день обследования помогли диагностировать несколько врожденных пороков. На седьмой день хирурги провели операцию на открытом сердце.

«Мы провели новорожденному радикальную коррекцию врожденного порока. Устранили тем самым целый комплекс врожденных пороков», – поделился заведующий детским кардиохирургическим отделением Евгений Кривощеков.

На данный момент ребенок чувствует себя хорошо. Специалисты выразили надежду, что в последствии ребенку новые операции не понадобятся.

Ранее в Тюмени врачи спасли новорожденного с экстремально низким весом.