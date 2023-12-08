Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Калининграде хирурги провели операцию на сердце у семидневного младенца

В Калининграде врачи спасли семидневного младенца благодаря операции на сердце

close
100%
Depositphotos

В Калининграде младенцу провели коррекцию врожденного порока сердца. Об этом сообщает Федеральный Центр высоких медицинских технологий в соцсетях.

Спустя четыре дня после рождения, у мальчика обнаружили шумы в сердце. Уже на следующий день обследования помогли диагностировать несколько врожденных пороков. На седьмой день хирурги провели операцию на открытом сердце.

«Мы провели новорожденному радикальную коррекцию врожденного порока. Устранили тем самым целый комплекс врожденных пороков», – поделился заведующий детским кардиохирургическим отделением Евгений Кривощеков.

На данный момент ребенок чувствует себя хорошо. Специалисты выразили надежду, что в последствии ребенку новые операции не понадобятся.

Ранее в Тюмени врачи спасли новорожденного с экстремально низким весом.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами