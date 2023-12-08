В Москве мужчина похитил попугая стоимостью более 250 тысяч рублей

Сотрудники московской полиции задержали жителя столицы, который мошенническим способом похитил из магазина желтохохлого какаду. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, злоумышленник оставил в зоомагазине объявление о покупке какаду. Когда птицу доставили, сотрудница торговой точки позвонила клиенту и сообщила о готовности оформить сделку. Мужчина предложил перевести деньги за покупку с помощью мобильного приложения. Девушка согласилась и отправила курьера с попугаем по указанному заказчиком адресу. Аферист показал работнику доставки скриншот с информацией о якобы совершенной транзакции, после чего забрал попугая. При этом деньги так и не пришли, а покупатель перестал отвечать на телефонные звонки.

«Ущерб превысил 250 тысяч рублей», — рассказала Волк.

Она добавила, что в результате розыскных действий полиции удалось поймать мошенника, похищенный попугай возвращен в магазин.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — сообщили в МВД.

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