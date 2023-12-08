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В Москве мужчина похитил попугая стоимостью более 250 тысяч рублей

Ирина Волк: в Москве задержали похитившего экзотического попугая мошенника

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Пресс-служба МВД по Карачаево-Черкесской Республике

Сотрудники московской полиции задержали жителя столицы, который мошенническим способом похитил из магазина желтохохлого какаду. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, злоумышленник оставил в зоомагазине объявление о покупке какаду. Когда птицу доставили, сотрудница торговой точки позвонила клиенту и сообщила о готовности оформить сделку. Мужчина предложил перевести деньги за покупку с помощью мобильного приложения. Девушка согласилась и отправила курьера с попугаем по указанному заказчиком адресу. Аферист показал работнику доставки скриншот с информацией о якобы совершенной транзакции, после чего забрал попугая. При этом деньги так и не пришли, а покупатель перестал отвечать на телефонные звонки.

«Ущерб превысил 250 тысяч рублей», — рассказала Волк.

Она добавила, что в результате розыскных действий полиции удалось поймать мошенника, похищенный попугай возвращен в магазин.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — сообщили в МВД.

До этого сообщалось, что трое мужчин подозреваются в незаконном обороте и попытке контрабанды восьми особо ценных краснокнижных птиц.

Ранее стало известно, каких домашних животных чаще всего заводят россияне.

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