Бастрыкин предложил расширить применение досудебного ареста имущества коррупционеров

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил расширить возможность досудебного ареста имущества людей, подозреваемых в совершении коррупционных преступлений. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, это поможет обеспечить исполнение приговора в части гражданского кодекса, взыскания штрафов и иных имущественных взысканий.

В настоящее время российское уголовно-процессуальное законодательство (ч. 5 ст. 165 УПК РФ) предусматривает возможность ареста имущества по коррупционным делам решением следователя без решения суда. Однако в течение трех суток следователь обязан уведомить судью и прокуроров о том, что такое действие было применено. В дальнейшем судья выносит постановление о законности или незаконности такого решения следователя.

По словам Бастрыкина, при совершении коррупционного преступления, не входящего в перечень преступлений, закрепленных в статье 104.1 УК РФ (конфискация имущества), оперативно арестовать имущество подозреваемого не представляется возможным.

В этой связи глава СК предложил внести изменения, которые бы позволили следователем накладывать арест на имущество лиц, причастных к совершению коррупционных преступлений, не указанных в статье 104.1 УК РФ.

В конце ноября сообщалось, что Тверской суд Москвы арестовал заместителя главы Ленинского городского округа Подмосковья Альберта Гравина по делу о получении взятки.

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