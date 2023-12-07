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ВСУ обстреляли белгородское село

Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли село Графовка в Белгородской области

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Roman Chop/AP

Село Графовка Краснояружского района Белгородской области подверглось обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате атаки никто не пострадал. При этом в трех частных домовладениях были выбиты стекла и посечены заборы, указал чиновник.

«Также повреждена беседка и фронтон административного здания», — написал он.

Губернатор добавил, что в светлое время суток комиссия по оценке ущерба начнет делать замеры и проводить восстановительные работы.

Накануне Вячеслав Гладков сообщал, что украинские военные обстреляли село Козинка Грайворонского городского округа.

5 декабря он заявлял, что над Белгородской областью сработала система противовоздушной обороны (ПВО), которая сбила три беспилотника Вооруженных сил Украины. Один из обломков повредил легковой автомобиль в поселке Репном.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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Обстрелы Белгородской области
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