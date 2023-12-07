Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Германию в 2023 году прибыло более 325 тысяч беженцев

BAMF: в ФРГ с начала года прибыли более 325 тысяч беженцев

close
100%
Global Look Press

В Германии с января по ноябрь было подано более 325 тысяч прошений о предоставлении убежища от уже находящихся в стране лиц. Об этом сообщает ведомство по вопросам миграции и беженцев (BAMF).

Согласно сообщению ведомства, с января по ноябрь 2023 года заявку о предоставлении убежища в ФРГ подали 325 801 человек, что на 60,3 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Отмечается, что сейчас было принято решение по 242 185 заявкам, большинство из которых поступили от граждан Сирии (97,2 тысячи), Турции (56,7 тысячи), Афганистана (50,3 тысячи), Ирака (11,5 тысяч), Ирана (9,7 тысячи), Грузии (8,9 тысячи) и Российской Федерации (8,4 тысячи).

В ноябре сообщалось, что федеральное правительство Германии и премьер-министры федеральных земель после длительных переговоров достигли соглашения о выплате центром паушальной премии в размере €7,5 тыс. на каждого мигранта.

До этого президент Совета немецких округов Райнхард Загер заявил, что комитет организации согласовал позицию по призыву сократить льготы для беженцев, приезжающих в Германию с территории Украины.

Ранее стало известно, что Швейцария заплатит украинским беженцам за отъезд домой.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами