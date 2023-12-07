В Германию в 2023 году прибыло более 325 тысяч беженцев

В Германии с января по ноябрь было подано более 325 тысяч прошений о предоставлении убежища от уже находящихся в стране лиц. Об этом сообщает ведомство по вопросам миграции и беженцев (BAMF).

Согласно сообщению ведомства, с января по ноябрь 2023 года заявку о предоставлении убежища в ФРГ подали 325 801 человек, что на 60,3 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Отмечается, что сейчас было принято решение по 242 185 заявкам, большинство из которых поступили от граждан Сирии (97,2 тысячи), Турции (56,7 тысячи), Афганистана (50,3 тысячи), Ирака (11,5 тысяч), Ирана (9,7 тысячи), Грузии (8,9 тысячи) и Российской Федерации (8,4 тысячи).

В ноябре сообщалось, что федеральное правительство Германии и премьер-министры федеральных земель после длительных переговоров достигли соглашения о выплате центром паушальной премии в размере €7,5 тыс. на каждого мигранта.

До этого президент Совета немецких округов Райнхард Загер заявил, что комитет организации согласовал позицию по призыву сократить льготы для беженцев, приезжающих в Германию с территории Украины.

Ранее стало известно, что Швейцария заплатит украинским беженцам за отъезд домой.