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В Москву будут доставлены еще 68 россиян, эвакуированных из сектора Газа

Спецборт МЧС доставит в Москву еще 68 граждан РФ, эвакуированных из сектора Газа

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Максим Блинов/РИА Новости

Спецборт МЧС России с эвакуированными россиянами вылетел из Каира в Москву. Согласно сообщению ведомства, самолет Ил-76 в четверг перевезет 68 человек, в том числе 31 ребенка.

«Вместе с тем на территории Египта продолжает работать оперативный штаб МЧС России. Людям оказывают необходимую помощь и поддержку. Спасатели, психологи и медики делают все возможное, чтобы они могли чувствовать себя в безопасности», — заявили в МЧС, отметив, что особое внимание уделяется детям, их физическому и психологическому состоянию.

Согласно сообщению ведомства, в аэропорту Домодедово готовятся к встрече эвакуированных граждан РФ и членов их семей. Развернут межведомственный оперативный штаб, организовано обеспечение предметами первой необходимости, теплой одеждой и питанием, а также информационное, психологическое и медицинское обеспечение.

6 декабря официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что в течение месяца из сектора Газа удалось вывезти 898 российских граждан и членов их семей, работа в этом направлении продолжается.

В этот же день РИА Новости со ссылкой на пограничную службу сектора Газа сообщило, что около 300 человек, в том числе двое россиян, покинут анклав после получения разрешения на выезд. Касательно россиян, это дети 2017 и 2007 года рождения.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.

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