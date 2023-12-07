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Совфед одобрил возможность УДО для россиянок с четырехлетними детьми

Совфед утвердил закон об УДО для россиянок с детьми до четырех лет

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Александр Кондратюк/РИА Новости

Члены Совета Федерации проголосовали за законопроект, который позволяет задействовать механизм условно-досрочного освобождения (УДО) для гражданок РФ, которые получили срок за преступления небольшой тяжести и имеют ребенка в возрасте до четырех лет. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно действующему законодательству, УДО могут применить по отношению к беременной или женщине с ребенком до трех лет, который находится в детдоме при колонии, при условии отбытия не менее четверти срока. В случае вступления в силу изменений планку возраста ребенка поднимут до четырех лет.

Законопроект внесли в Госдуму в феврале 2023-го и приняли в первом чтении в апреле. 28 ноября документ прошел третье и окончательное чтение в нижней палате парламента. После подписания законопроекта президентом и его официального опубликования должно пройти еще 180 дней, прежде чем новые правила начнут действовать.

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