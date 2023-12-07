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«Вставай, не валяйся»: учительница поиздевалась над ребенком и попала на видео

В Казахстане уволили учительницу, которая сильно толкнула школьника

В Алматинской области инцидент в классе закончился для учителя уголовным делом. Об этом сообщает Orda.kz.

Инцидент произошел в частной школе города Талгар в октябре. На видео с камер заметно, как женщина кричит на школьника из-за невыполненного задания. Во время конфликта педагог сильно отталкивает ребенка от учительского стола.

После этого учительница называет класс «бестолковыми» и требует, чтобы пострадавший «встал» и «не валялся».

Спустя некоторое время о произошедшем узнали родители мальчика. Они написали заявление в правоохранительные органы.

Педагога освободили от должности. В отношении женщины возбуждено уголовное дело. На данный момент проводится расследование.

Ранее в Якутске педагог от злости швырнула воспитанника детского сада на пол.

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