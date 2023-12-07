Психолог призвал родителей внимательно относиться к проблемам детей

Взрослые зачастую заняты своими делами и не всегда обращают внимание на проблемы и переживания своих детей, несмотря на то что это крайне важно. Об этом в эфире «Радио 1» заявил психолог-психотерапевт Тамерлан Заников, комментируя стрельбу в брянской гимназии. Он отметил, что подростки часто пишут ему в социальных сетях о проблемах непринятия обществом, трудностях в самовыражении среди сверстников, а также во взаимоотношениях с родителями.

«Проблема в том, что мы нормальную семью понимаем как ту, где есть оба родителя, но это не так. Нормальная семья — это про любовь, про поддержку, про понимание, когда семья вовлечена в процесс жизни, а не когда каждый занимается своим делом и только после таких инцидентов вспоминает, что у них есть ребенок», — сказал Заников.

Утром 7 декабря в брянскую гимназию №5 пришла одетая во все черное 14-летняя восьмиклассница. С собой у нее было охотничье гладкоствольное ружье «Бекас-3». Поднявшись на четвертый этаж, девушка зашла в свой классный кабинет, села за парту, достала ружье и открыла огонь по детям. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Позднее Следственный комитет РФ опубликовал видеозапись, на которой запечатлена работа сотрудников надзорного органа в гимназии. На кадрах видно, как специалисты осматривают классы и другие помещения образовательного учреждения.

Ранее сообщалось, что школы Реутова проверяют после анонимных угроз нападения.