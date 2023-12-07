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Россиянку задержали за многократное избиение сына скалкой и шнуром

В Омской области женщину задержали за истязание семилетнего сына

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Depositphotos

В Омской области местную жительницу обвинили в истязании семилетнего сына. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, женщина из села Любовка постоянно избивала ребенка за то, что он отказывался ее слушаться. В конфликтах с младшим членом семьи она использовала скалку или шнур.

О ситуации правоохранители узнали после того, как воспитатели в детском саду заметили на коже мальчика синяки. В результате мальчика и двух его сестер изъяли у матери. Все трое находятся в социально-реабилитационном центре.

Подозреваемая находится под подпиской о невыезде. В случае, если ее вину докажут, женщина может получить до семи лет лишения свободы.

Ранее в Югре трое мужчин похитили знакомого и избили его в лесу.

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