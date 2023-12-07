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Ноябрь 2023 года стал самым теплым в истории

Центр ФОБОС: ноябрь 2023 года стал самым теплым за историю наблюдений

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Анастасия Радюк/фотоконкурс «Россия — коллекция впечатлений»

Ноябрь 2023 года был самым теплым ноябрем за всю историю наблюдений в мире, со средней температурой приземного воздуха +14,22 градуса. Об этом сообщает центр погоды ФОБОС, ссылаясь на службу по изменению климата Copernicus.

Служба изменения климата Copernicus (C3S), созданная Европейским центром среднесрочных прогнозов погоды, регулярно публикует ежемесячные климатические бюллетени, в которых сообщается об изменениях, наблюдаемых в глобальных приземных температурах воздуха и моря, морском ледяном покрове и гидрологических переменных.

По их данным, ноябрь 2023 года стал теплее на 0,85 градуса ноябрьских показателей 1991–2020 годов и на 0,32 градуса выше самого теплого прошлого ноября — в 2020 году. Исследователи также обнаружили, что протяженность морского льда в Арктике достигла своего восьмого самого низкого значения за ноябрь.

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