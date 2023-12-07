В Госдуме назвали минимальный размер зарплаты россиян для комфортной жизни

Россияне должны зарабатывать не ниже 100 тыс. рублей в месяц для нормальной жизни, считает зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. Доход семьи при этом должен быть от 200 тыс. рублей, заявил он в беседе с НСН.

Так депутат прокомментировал обновленные данные Росстата о том, что численность населения с доходами ниже прожиточного минимума в третьем квартале этого года уменьшилась до 14,8 млн человек с 15,3 в прошлом году. Граница бедности при этом составила 14 392 рубля. Такие данные Арефьев назвал «выживанием».

«На сегодняшний день уровень заработной платы не может быть меньше ста тысяч рублей, это для того, чтобы жить, а не выживать, — считает парламентарий. — Мы должны понимать, что нам сегодня бесплатные квартиры не дают, их надо покупать. Поэтому копить на квартиру приходится всю жизнь, а для этого нужно иметь хотя бы сто тысяч, а не десять тысяч рублей».

У семей должна быть возможность откладывать деньги на отдых и обучение детей, добавил он. При этом многие медицинские услуги также являются платными, поэтому доход семьи должен быть вдвое больше – не меньше 200 тыс. рублей, убежден Арефьев.

Напомним, Минтруд прогнозирует повышение минимального размера оплаты труда выше прожиточного минимума к 2030 году минимум на 30%. С 1 января 2024 года МРОТ составит 19 242 рубля.

В Госдуме также ранее предложили установить стипендию для социально незащищенных студентов размером с прожиточный минимум.