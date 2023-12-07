На Кубани зафиксировали случаи микоплазменной инфекции

В Краснодарском крае зафиксировано несколько случаев заболевания микоплазменной инфекцией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

«Да, регистрируются единичные случаи. Это пневмония, вызванная данной инфекцией», – сказали в ведомстве.

Точное количество пациентов, у которых диагностировано заболевание, в Роспотребнадзоре не назвали.

Микоплазменная инфекция передается воздушно-капельным путем при кашле, чихании и тесном контакте. Симптомы заболевания: лихорадка, кашель, головная боль, тяжесть при дыхании, общая утомляемость, боль в области грудной клетки.

Первый случай микоплазменной инфекции был зарегистрирован в России в конце сентября, однако к ноябрю она сошла на нет. В начале декабря Роспотребнадзор сообщил о появлении в России новых случаев микоплазменной инфекции, однако тяжелых форм болезни не наблюдалось.

Врач общей практики Денис Прокофьев рассказал, что данная инфекция является достаточно управляемой при своевременной диагностике и правильно подобранном лечении.

Ранее сообщалось, что в Китае, США, Дании, Франции и Нидерландах растет число случаев заболеваемости пневмонией у детей от 5 до 12 лет, которую вызывают бактерии Mycoplasma.