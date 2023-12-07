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Клыки кашалота, бивни мамонта и янтарь пытался вывезти из России гражданин Китая

В Приморье таможенники изъяли у гражданина Китая клыки кашалота и бивни мамонта

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ФТС России

Таможенники пункта пропуска Пограничный в Приморском крае обнаружили у гражданина Китая незадекларированные клыки кашалота и бивни мамонта. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы в Telegram-канале.

Мужчина возвращался из России на родину в Китай, при досмотре на таможне он заявил, что в его багаже нет незадекларированных товаров.

Во время осмотра чемодана туриста среди личных вещей таможенники нашли 17 клыков волка и кашалота, 29 распиленных фрагментов бивня мамонта, а также несколько изделий из янтаря.

Задержанный объяснил, что предметы ему не принадлежат, он якобы перевозил их по просьбе друга. Изъятое направлено на экспертизу.

Ранее драгоценности Cartier на 5,5 млн рублей обнаружили у пассажира на таможне в Москве.

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