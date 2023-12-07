Клыки кашалота, бивни мамонта и янтарь пытался вывезти из России гражданин Китая

Таможенники пункта пропуска Пограничный в Приморском крае обнаружили у гражданина Китая незадекларированные клыки кашалота и бивни мамонта. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы в Telegram-канале.

Мужчина возвращался из России на родину в Китай, при досмотре на таможне он заявил, что в его багаже нет незадекларированных товаров.

Во время осмотра чемодана туриста среди личных вещей таможенники нашли 17 клыков волка и кашалота, 29 распиленных фрагментов бивня мамонта, а также несколько изделий из янтаря.

Задержанный объяснил, что предметы ему не принадлежат, он якобы перевозил их по просьбе друга. Изъятое направлено на экспертизу.

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