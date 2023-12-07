В Госдуме приняли обращение к ООН по Украине

Государственная Дума на пленарном заседании приняла обращение российского парламента к ООН, парламентам мира и межпарламентским организациям в связи с нарушением положений Конвенции о правах ребенка в результате преступных действий Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Документ подготовили думский комитет по международным делам и вице-спикер палаты Анна Кузнецова. Сенаторы и депутаты Госдумы призывают дать правовую и морально-этическую оценку преступлениям Киева в отношении детей.

В обращении указано, что Украина нарушила целый ряд норм Конвенции о правах ребенка от 20 ноября 1989 года, а именно право на жизнь, здоровое развитие, свободу совести, мысли, взглядов, мнений и религиозных убеждений, образование и использование родного языка.

До этого Совфед призвал ООН оценить преступления украинских властей против детей.

ООН уже обвиняло Украину в использовании запрещенных пехотных мин. Речь идет о правилах Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, которую Киев ратифицировал в 2005 году. ВСУ подозревают в использовании снарядов во время боев в Изюме в 2022 году.

Ранее омбудсмен Татьяна Москалькова потребовала от Красного Креста и ООН призвать Киев соблюдать Женевскую конвенцию.