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Туристке стало стыдно, когда она узнала перевод своей татуировки на арабском языке

Daily Mail: в соцсетях высмеяли туристку, узнав перевод ее татуировки на арабском язке

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Caitlin Delphine/TikTok

Туристке из Швеции стало стыдно, когда она узнала значение татуировки на арабском языке, которую сделала в Марокко, пишет Daily Mail.

Как рассказала Кейтлин Делфин, во время посещения Марокко ей захотелось сделать татуировку на арабском языке — как память об отдыхе. Женщина попросила местного мастера набить на руке понравившуюся ей надпись, но не уточнила ее смысл.

Уже после того, как работа была выполнена, Кейтлин узнала, что на ее руке теперь красуется слово «майонез» на арабском. Женщина уверяет, что татуировщик был марокканцем, поэтому точно знал, что означали эти символы, и теперь ей стыдно.

После того, как Делфин рассказала свою историю подписчикам в соцсетях, комментаторы не удержались от шуток.

«Теперь вы никогда не забудете майонез в магазине», — пишут люди.

Ранее в США отец проиграл спор сыну и сделал на лбу татуировку с названием игры.

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