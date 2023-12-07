Воспитательница от злости бросила детсадовца на пол и попала на видео

В Якутске воспитательница жестоко обошлась с ребенком. Об этом сообщает SakhaDay.

Инцидент произошел в детском саду №100. Мать воспитанника узнала о произошедшем после того, как сын пожаловался на боль в руке. По словам воспитанника, педагог схватила его и сжала несколько раз. В учреждении разбираться в ситуации не спешили. Там сообщили, что ребенок себя плохо вел, поэтому женщина повела себя так.

Впоследствии матери удалось получить видео с камеры наблюдения. На кадрах видно, как воспитатель резко поднимает мальчика с кровати и швыряет на пол. В процессе женщина кричит, игнорируя крики ребенка. Остальные дети и помощница воспитателя, которая постоянно смотрела в телефон, полностью игнорировали ситуацию.

Дело передали в полицию. Воспитательницу привлекли к дисциплинарной ответственности.

Ранее в Тверской области девочка обожглась моющим средством в детском саду.